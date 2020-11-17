Yükselişini sürdüren dolar yeni güne 7,73 liradan başladı
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Yükselişini sürdüren dolar yeni güne 7,73 liradan başladı

17.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:39

Ekonomideki hareketliliğin ardından sert bir düşüş yaşayan dolar tekrar yükselişe geçti. 7,61 seviyesine kadar gerileyen dolar dün günü 7,70 seviyesinde kapattı. Yukarı yönlü seyrini sürdüren dolar an itibariyle 7,73 liradan işlem görüyor. Aynı saatlerde euro 9,17 liradan, sterlin ise 10,22 liradan işlem görüyor.

Geçen hafta ekonomi zirvesinde yaşanan hareketlilikle birlikte dolarda ciddi bir düşüş gözlemlendi. Rekor seviyelerden düşüşe geçen dolar 8,50'den 7,61'e kadar geriledi.

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar bugün de yükselişini sürdürdü. Gün içinde yukarı yönlü seyrinin devam edeceği düşünülen dolar an itibariyle 7,73 liradan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜYOR

Aynı saatlerde euo 9,17 liradan, sterlin ise 10,22 liradan işlem görüyor.

GELİŞMELER TAKİP EDİLECEK

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Yükselişini sürdüren dolar yeni güne 7,73 liradan başladı
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