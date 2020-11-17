Yükselişini sürdüren dolar yeni güne 7,73 liradan başladı

Ekonomideki hareketliliğin ardından sert bir düşüş yaşayan dolar tekrar yükselişe geçti. 7,61 seviyesine kadar gerileyen dolar dün günü 7,70 seviyesinde kapattı. Yukarı yönlü seyrini sürdüren dolar an itibariyle 7,73 liradan işlem görüyor. Aynı saatlerde euro 9,17 liradan, sterlin ise 10,22 liradan işlem görüyor.