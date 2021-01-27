Galatasaray Ali Yavuz Kol'u Yukatel Denizlispor'a kiralık olarak gönderdi
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Galatasaray Ali Yavuz Kol'u Yukatel Denizlispor'a kiralık olarak gönderdi

27.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:25
Galatasaray Ali Yavuz Kol'u Yukatel Denizlispor'a kiralık olarak gönderdi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Galatasaray, gelecek vaat eden 19 yaşındaki Ali Yavuz Kol'u Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a kiraladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Yavuz Kol için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Son olarak Galatasaray forması giyen Ali Yavuz Kol, yeşil-siyahlı kulüple sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya imza attı.

5 MAÇTA ŞANS BULDU

2001 doğumlu genç futbolcu bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 maçta Galatasaray forması giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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