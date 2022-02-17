Yücel İldiz: "Erzurumspor'un mücadelesi sonuna kadar devam edecek" - Haberler
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Yücel İldiz: "Erzurumspor'un mücadelesi sonuna kadar devam edecek"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yücel İldiz:

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Eyüpspor maçının ardından, "Herkes elinden geleni yaptı.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Eyüpspor maçının ardından, "Herkes elinden geleni yaptı. Kazansak mükemmel olacaktı, yukarıyı yakalayacaktık. Erzurumspor'un mücadelesi sonuna kadar devam edecek" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında evinde Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Yücel İldiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İldiz, iyi mücadele ettiklerini ifade ederek, "Zor bir mücadele olacağını biliyorduk. İlkyarıda dengeli oynadık. Çok pozisyon yoktu ama mücadele vardı. Bizim net pozisyonlarımız vardı. Genel olarak baktığımızda mutlak kazanmamız gerekiyordu. Golü bulduk ama karambolde maalesef gol yedik. Herkes elinden geleni yaptı. Kazansak mükemmel olacaktı, yukarıyı yakalayacaktık. Erzurumspor'un mücadelesi sonuna kadar devam edecek" diye konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Spor

Erzurumspor Kulübü, Yücel İldiz, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Haberler

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