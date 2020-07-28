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Takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda için Galatasaray'a teklif gelmedi

Süper Lig'de sezonu 6. sırada sonlandıran Galatasaray'da transferi en çok konuşulan isim olan Faslı futbolcu Younes Belhanda için gelen herhangi bir teklifin olmadığı öğrenildi. Sarı kırmızılı kulübün oyuncunun menajeriyle görüşme halinde olduğu da kaydedildi.

28.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:51

Sezonu 6. sırada tamamlayıp yeni sezon kadro çalışmalarından Galatasaray'da Younes Belhanda ismi öne çıkıyor. Sarı kırmızılı kulüpte transferi en çok konuşulan isim olan Faslı futbolcu için gelen bir teklif olmadığı belirtildi. Bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda için özellikle Arap takımlarından transfer tekliflerinin olduğu ifade edilmişti.

KULÜP, MENAJERİYLE GÖRÜŞME HALİNDE

Belhanda için herhangi bir yerden teklif gelmediği, Faslı futbolcunun menajeri ile sarı-kırmızılı yönetimin de transfer konusunda görüşme halinde bulunduğu belirtildi.

7 GOL-3 ASİST

Belhanda, Süper Lig'de 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 33 resmi müsabakada görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

KİEV'DEN TRANSFER EDİLDİ

Younes Belhanda, 2017 yılında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından 8 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda için Galatasaray'a teklif gelmedi

Kaynak: İHA

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