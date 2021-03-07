Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından TT Stadı'nın zeminini eleştirdi
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Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından TT Stadı'nın zeminini eleştirdi

07.03.2021 21:42 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:10

Galatasaray'da Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. TT Stadı'nın zemininden şikayetçi olan Belhanda, "Florya bile buradan iyi" dedi.

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada TT Stadı'nın zeminini eleştirdi.

"BU SAHA KOŞULLARINDA GERİ DÖNMEK DE HAYLİ ZOR"

Saha koşulları hakkında konuşan Younes Belhanda, "İlk yarı iyi oynadık. Burada 1-0 onlara skor avantajı verdik. Geri gelmek daha zor oluyor böyle olunca. Bu saha koşullarında geri dönmek de hayli zor" dedi.

"BU SAHAYA BİR ÇARE BULUNMASI LAZIM"

Florya'nın bile TT Stadı'nın zemininden daha iyi olduğunu ifade eden Belhanda, "Zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Twitter'da, Instagram'da, gazetelerde yazılıyor zaten. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım" şeklinde konuştu.

Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından TT Stadı'nın zeminini eleştirdi
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