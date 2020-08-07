Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sırasında Younes Belhanda krizi patlak verdi. Yıldız orta saha, 6 ay önce oynanan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gördüğü için kendisine 150 bin euro ceza kesen kulübünün mobbing uyguladığını belirtti. Faslı yıldızın "Bu işi çözmeden ayrılmayacağım" dediği iddia edildi.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımın maliyetini düşürmek isteyen sarı kırmızılılarda gözden çıkartılan isimlerin başında Younes Belhanda geliyor. Ancak Faslı futbolcu, kendisine 23 Şubat'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 150 bin euro ceza kesen takımının kendisine mobbing uyguladığını iddia edip "6 ay sonra ceza mı verilir? Beni göndermek için yıldırmaya mı çalışıyorsunuz? Bir yere gitmem ya da beni serbest bırakırsınız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Belhanda'nın kendisini bekleyen kulüplere "Biraz bekleyin. Bu işi çözmeden ayrılmayacağım" dediği belirtildi.

YENİ KAYNAK YARATMAK İSTİYOR

Yıllık maliyeti bonuslar hariç 3 milyon 350 bin euro olan Belhanda'dan 4-5 milyon euro bonservis bekleyen sarı-kırmızılılar bu sayede yeni transferler için kaynak yaratmak istiyor.

7 GOL KAYDETTİ

Belhanda, 2019/20 sezonunda Galatasaray formasıyla 33 resmi maça çıkıp 7 gol ve 3 asist istatistikleriyle oynadı.

(Milliyet)