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Yine aynı oyuncuya yapıldı! Prag'da sadece çocukların izlediği maçta ırkçılık skandalı

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Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ın Rangers'ı 1-0 mağlup ettiği maçta, geçen sezon ırkçılığa maruz kalan Rangerslı Glen Kamara, bu sezon da ırkçılık nefretinin hedefi oldu. Sadece 10 bin çocuğun izlediği karşılaşmada böyle bir olayın yaşanması kaos yarattı.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Sparta Prag, Rangers'ı sahasında 1-0 mağlup etti. Sparta Prag, taraftar cezası nedeniyle tribünlerini çocuklara açtı. Mücadeleyi 10 bin çocuk izlemesine rağmen yine ırkçılık skandalı yaşandı.

Yine aynı oyuncu! Prag'da sadece çocukların izlediği maçta ırkçılık skandalı

AYNI OYUNCU

Glen Kamara, geçen sezon Kudela'nın ırkçı muamelesine maruz kalmıştı. Ardından Kudela, 10 maç men cezası aldı.

"PRAG'DA CİDDİ IRKÇILIK SORUNU VAR"

Glen Kamara, bu sezon da aynı statta ırkçılığa maruz kaldı. Bu kez çocukların olduğu maçta. Çocukların yanlarında yetişkinlerin de olduğu belirtildi. Kamara'nın avukatı Aamer Anwar, "Çekya için utanç verici olmalı. Çocukla dolu statta hiçbir şey farklı olmadı. Prag'da ciddi bir ırkçılık sorunu var ve her zamanki gibi UEFA ortalarda yok" açıklaması paylaştı.

Yine aynı oyuncuya yapıldı! Prag'da sadece çocukların izlediği maçta ırkçılık skandalı
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