Yılmaz Vural hakemlere sert çıktı: Kimse babanızın oğlu değil, yanında küfür ediliyor ve duymazdan geliyorsun!

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 2-1 kaybedilen Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakemlere sitem etme amacında olmadığını belirten Vural, "Sitem etmek istemiyorum. Ama 4. hakem yanımda, Başakşehirli oyuncu küfür ediyor, duymazdan geliyor. Fırat'a (Fırat Aydınus) soruyorum, 'Bana bir şey demediler hocam' diyor bana. Kimse babanızın oğlu değil, x ve y oynuyor" dedi.

10 kişi Başakşehir karşısında 1-0'lık üstünlüğü koruyamayıp 2-1 mağlup olan Erzurumspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, maçın ardından özeleştiri yaptı, 4. hakemi es geçmedi.

Vural şunları söyledi:

"EMRAH CEZALI DURUMA DÜŞTÜ"

Emrah'a gösterilen bir sarı kart var. Yanımda kardeşimiz küfür etti ve 4. hakem de burada duruyor. '4. hakemsin yardım etsene' diyorum. 4. hakem de 'Kimse küfür etmedi' dedi herhalde. Oyuncumuza sarı kart gösterildi ve Fenerbahçe maçında oynamaz duruma getirildi. Fırat'a sordum, 'Bana bir şey demediler hocam' diyor. Sitem etmek istemiyorum ama kimse babanızın oğlu değil. X ve y oynuyor.

"İZİN VERDİM KAFALARINI TOPLASINLAR"

Kazandıktan sonra nasıl neşeyle konuşuyorsak, şimdi de konuşmak lazım. Futbolda bunlar var. Rakip 10 kişi kalınca üstümüze çekme planlarımız suya düştü. Daha farklı bir oyun oynayınca onlar işler değişti. Çocuklara izin verdim yarın, kafalarını dağıtsınlar. Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız.