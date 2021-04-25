Yılmaz Vural gözyaşlarının sebebini anlattı: Değerini bulamamış bir adamım, bizi magazinsel olaylarla konuşuyorlar

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 3-2'lik galibiyet ve karşılaşmanın ardından neden gözyaşı döktüğünü şöyle anlattı: Çocuklarımızı uyardık, sağ olsun laf dinliyorlar. Bu çocuklar kaybediyordu, artık kazanıyor. Maç sonu duygulandım. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam, magazinsel olaylarla değerlendiriyorlar. Bizi eleştirenler, Avrupa'da şoför ehliyeti alsın da göreyim" dedi.

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Gaziantep FK'yı yendikleri maçın ardından galibiyet ve ağlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vural şunları söyledi:

"ÇOCUKLARIM BENİM°

"Çocuklarımızı uyardık. Sağ olsunlar laf dinliyorlar, ohh yavrularım benim. Bu çocuklar kaybediyordu, artık kazanıyorlar. Bu çocuklar aynı çocuklar, mesaj verdim mi!

"YANLIŞ YAPIYORLAR"

Maç sonu duygulandım. O duygum aslında bize olan değersizliği ifade ediyor. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Bizi magazin olaylarıyla değerlendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Bizi eleştirenler. gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim.

"HERKES KENDI MERASINDA KALSİN"

Çocuklarım, beni kısa sürede kabullendi. Herkes kendi mecrasında kalsın! Antrenör antrenörlüğünü, yönetici yöneticiliğini, oyuncu da oyunculuğunu yapsın. Bu söylediklerimin başarısıdır. Yönetim, 1 dediğimi 2 etmiyor. Oyuncu da görüyor, para kazanıyor. Kendi geleceğini kazanıyor. İyi olmak kimseye bir şey kaybettirmiyor. Yendiğimiz takım, ligin kalburüstü takımı. Evlerinde kaybetmiyorlar. 1. devre tek pozisyonları yok. 4-0 olabilirdi maç. Futbolda sonucu ertelerseniz, başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. Yendik çok şükür. Muhammet Demiri de iki gol attığı için tebrik ettim. 36 yıl, dile kolay. Hepsi bizim çocuklarımız.

"ŞİMDİ KAFA KAFAYA GELDİK"

Şimdi ancak kafa kafaya geldik. Kasımpaşa, Fenerbahçe ile oynadıktan sonra BAY geçecek. Biz, Başakşehir ile oynayacağız. Çok güzel fikstür yapmışlar, kımıldayacak yer yok. Halis Özkahya çok iyi maç yönetti, isteyince oluyor. Allah'a şükürler olsun, dualarımızı geri çevirmedi. Bizimkiler, Gaziantep'inkinden baskın çıktı."