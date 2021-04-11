Yılmaz Vural'dan Beşiktaş maçı sonrası veryansın: Bu 'VAR' niye var kardeşim
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Yılmaz Vural'dan Beşiktaş maçı sonrası veryansın: Bu 'VAR' niye var kardeşim

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Yılmaz Vural'dan Beşiktaş maçı sonrası veryansın: Bu 'VAR' niye var kardeşim

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Yılmaz Vural'dan çok sert VAR eleştirisi geldi. Özellikle Ghezzal'in attığı 3. gole tepki gösteren Vural, dün oynanan Galatasaray-Karagümrük maçını örnek göstererek yaptığı açıklamada, "Geçen Galatasaray maçında böyle bir gol iptal edildi. Bu VAR niye var kardeşim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a 4-2 kaybeden BB Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Özellikle skor 2-2'yken Ghezzal'in attığı golle ilgili tepki gösteren Yılmaz Vural, Cenk'in golden önce topu elle aldığını aynı pozisyonun Galatasaray-Karagümrük maçında da yaşandığını ve golün iptal edildiğini söyledi.

Yılmaz Vural'ın açıklamaları şöyle:

"CANIMIZ YANDI"

"Geçen Galatasaray maçında böyle bir gol iptal edildi. Bu VAR niye var kardeşim. Hakem bana diyor ki, 'Hocam top sizin oyuncuya geldi' diyor. Orta sahada avantaj mı olur. Top bizim oyuncumuza gelmedi, Ghezzal'a geldi. Canımız yandı."

"YAPMAYIN KARDEŞİM"

"Üstüne basa basa söylüyorum, dün Galatasaray maçında benzer şekilde gol iptal edildi. O VAR'daki kardeş, bir sürü vebali boynunda taşıyor. O kadar kanıksadık ki, her hafta bir hoca bunları söylüyor. Yapmayın kardeşim."

"BIRAKIN BU İŞLERİ"

"Geçen hafta penaltı vardı son dakikada. Vermedi hakem. 'VAR bir şey demedi' diyor. Pozisyondan 10 saniye sonra maçı bitirdin. Ne ara VAR'la konuştun. Bırakın bu işleri kardeşim."

"ESKİ TAS, ESKİ HAMAM"

"Rica ediyoruz. Kimse bu ricaları dikkate almıyor. Eski tas, eski hamam. Nereye kadar böyle bilmiyorum."

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