Yıllık Vergilerin Ödenmesinde "Son Gün" Uyarısı

Bingöl Belediyesi, 2018 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam gibi vergilerin ikinci taksit ödemelerinin son güne bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisinin ikinci taksit ödemelerinin, 30 Kasım'da sona ereceğini belirtildi.

Vatandaşların gecikme zammı ödememesi için vergi borçlarını zamanında ödenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Mükelleflerin, vergilerini belirtilen süre içerisinde ve son güne bırakmadan ödemelerini yapmaları gerekmektedir. İkinci taksit ödemelerini geciktirenler ise cezaya girecektir. Bu nedenle vatandaşlarımızın emlak, ilan ve reklam vergisi ile çevre ve temizlik vergilerinin ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım 2018 Cuma günü sona ereceğinden bu tarihe kadar ödemelerini yapmaları önemle rica olunur."