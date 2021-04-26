Yıllar önce 'Lan' dediğini iddia ederek oyundan attığı Caner Erkin ile Fırat Aydınus arasında yine ilginç bir diyalog yaşandı
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Yıllar önce 'Lan' dediğini iddia ederek oyundan attığı Caner Erkin ile Fırat Aydınus arasında yine ilginç bir diyalog yaşandı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı evinde 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de maçın son anlarında Caner Erkin, yüksek sesli şekilde bir pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus'a itiraz etti. Hakem Aydınus'un, "Ne oldu Caner! Caner ne bağırıyorsun! Sakin ol, ben buradayım" şeklinde cevap vermesi ekranlar başından duyuldu. Bu gerilim, ikilinin yıllar önce yaşadığı 'Lan' krizini hatırlattı.

Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Karşılaşmanın son anlarında bir pozisyon sonrası Caner Erkin, hakem Fırat Aydınus'a şiddetli bir şekilde itiraz edince ikili arasında yaşanan diyalog yayına yansıdı.

BUZLAR HEMEN ERİDİ

Caner'in itirazları sürdürmesi üzerine tecrübeli oyuncunun yanına giden Aydınus'un 'Ne oldu Caner? Ne bağırıyorsun? Sakin ol, ben buradayım!' dediği duyuldu. 90 dakikanın sona ermesinin ardından ikili arasında buzlar eridi. Saha içinde kısa bir süre sohbet eden Fırat Aydınus ve Caner Erkin arasında herhangi bir sorun olmadığı gözlendi.

Yıllar önce 'Lan' dediğini iddia ederek oyundan attığı Caner Erkin ile Fırat Aydınus arasında yine ilginç bir diyalog yaşandı

'LAN' LAFI ÜZERİNE KIRMIZI VERMİŞTİ

Bu ikili arasında yıllar önce unutulmayacak bir olay yaşanmıştı. Aykut Kocaman'ın görev yaptığı dönemde Eskişehirspor maçında Fenerbahçeli Caner ile Eskişehir'den Veysel, bir pozisyondan sonra kısa süreli tartışma yaşamıştı. Hakem Aydınus, 'Lan' dediğini iddia ederek Caner'i oyundan atmıştı. Ancak Veysel Sarı maçtan sonra bu kelimenin kendisine ait olduğunu söylemişti. Aydınus o dönem Fenerbahçe camiasının tepkisin çekmişti.

Yıllar önce 'Lan' dediğini iddia ederek oyundan attığı Caner Erkin ile Fırat Aydınus arasında yine ilginç bir diyalog yaşandı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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