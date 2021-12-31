Yılın son gününe yükselişle başlayan dolar 13,28'den işlem görüyor

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 4 artışla 13,1666'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,86 üzerinde 13,28 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,06'dan, sterlin/TL ise 18,06'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 96,1 seviyesinde dengelenirken, avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1310'dan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yılın son işlem günlerinde varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini kaydetti. Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre kasımda dış ticaret açığı 5,4 milyar dolar oldu. Günün geri kalanında yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu bildiren analistler, Avrupa'da başlayan yılbaşı tatilleri nedeniyle piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini söyledi.

AA - Ekonomi Haberleri

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