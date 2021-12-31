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Yılın son gününe yükselişle başlayan dolar 13,28'den işlem görüyor

AA - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,28 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,06'dan, sterlin ise 18,06'dan alıcı buluyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 4 artışla 13,1666'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,86 üzerinde 13,28 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL 15,06'dan, sterlin/TL ise 18,06'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 96,1 seviyesinde dengelenirken, avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1310'dan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yılın son işlem günlerinde varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini kaydetti. Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre kasımda dış ticaret açığı 5,4 milyar dolar oldu. Günün geri kalanında yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu bildiren analistler, Avrupa'da başlayan yılbaşı tatilleri nedeniyle piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini söyledi.

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AA - Ekonomi Haberleri

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