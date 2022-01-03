Tüm gözler bu toplantıda! Kabine'nin gündeminde merakla beklenen zam oranları var - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tüm gözler bu toplantıda! Kabine'nin gündeminde merakla beklenen zam oranları var

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi

Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. 13.5 milyon memur ve emeklinin gözü kulağı bugün önce saat 10:00'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarında, ardından da Kabine'den çıkacak ek zam haberinde olacak. Toplantının ardından alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Enflasyon rakamlarının bugün saat 10.00'da belli olmasının ardından gözler Kabine'de olacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da enflasyon farkı yansıtılacak. Öte yandan asgari ücrette yapılan yüzde 50'lik zammın ardından memur ve emekliler de büyük bir beklenti içine girdi. Ekonomik dalgalanma ve zamlar sonrası sendikalar hükümetten ek bir artış talep etmişti. İktidar kanadından da beklentiyi yükselten açıklamalar geldi. Kabine toplantısında da, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE GÖRÜŞÜLECEK

Koronavirüsle mücadele, artan vaka sayıları ve yerli aşı TURCOVAC uygulamasındaki son durum da Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Yarın gerçekleştirilecek yeni yılın Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomideki son durum ve salgınla ilgili neler söyleyeceği merak ediliyor.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Son dakika: Enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu

Son dakika: Enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu

 Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek! 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu

Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek! 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
Ütopik Yorumcu:Hayırlı bir haber çıkar umarım yapılan bu kadar zamlara devlet desteği olur vatandaşa ayrıca başkanım gözle görülür elle tutulur bir şey yapmalısınız bu fahiş zam yapanlara resmen türk insanı türk kardeşine yapıştırıyor elin gavurunun bir şey yapmasına gerek yokki Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
corci:0 zam istiyoruz..her şeye zam geliyor her gün yeter Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title