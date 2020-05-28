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Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar

Premature doğan ve nefes almakta zorluk çeken 5 aylık bebeği olduğu için koronavirüs nedeniyle antrenmanlara çıkmayacağını açıklayan Premier Lig ekibi Watford'un forveti Troy Deeney, kendisine "Umarım oğlun koronavirüs kapar" şeklinde mesajların geldiğini dile getirdi.

28.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:48

İngiltere'de sosyal mesafeli antrenmanlara çıkmayı reddeden Watford'un forveti Troy Deeney, CNN International'a yaptığı açıklamada kendisine insanın kanını donduran mesajlarını geldiğini söyledi.

Deeney, sosyal medyada "Umarım oğlun koronavirüs kapar" şeklinde mesajlar aldığını belirtti. Bu mesaj ile ilgili açıklama yapan İngiliz futbolcu, "İnsanların attığı mesajları gördüm. Bu benim çok zor bir zaman. Eğer bunlara cevap verirsem, kötü insanların istediğini yapacağım ve daha çok üzerime gelecekler" diye konuştu.

BEBEĞİ ARALIK AYINDA DOĞDU

Watford'un forveti Troy Deeney'in dünyaya gelen oğlu, Aralık ayının son günlerinde premature olarak dünyaya geldi.

ANTRENMANA ÇIKMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Temaslı antrenmanlara başlama kararı alan ve Haziran ayında sahalara dönme hazırlığı yapan Premier Lig'de Watford forveti Troy Deeney, 15 Mayıs'ta yaptığı koronavirüs nedeniyle antrenmanlara çıkmayacağı yönündeki açıklamasıyla futbol gündemine damga vurmuştu.

Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
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