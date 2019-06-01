Binali Yıldırım: İSPARK'ın nasıl zarar ettiğini ben de anlamış değilim

TV5 televizyonunda Mustafa Yılmaz'ın Seçim Özel programına konuk olan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yılmaz'ın İSPARK nasıl zarar ediyor sorusuna ilginç bir cevap verdi.

"ONU BEN DE ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Yılmaz'ın İSPARK'ın zarar etmesine ilişkin sorusuna Yıldırım, "Onu ben de anlamış değilim. Gelince anlayacağız. Benim de kafama yatmıyor" dedi.

İLK 1 SAAT ÜCRETSİZ OLACAK

Vaatlerini sıralayan Yıldırım, İSPARK'ta ilk 1 saati ücretsiz yapacağız diyerek sözlerine devam etti.



