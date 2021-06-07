Yıldırım Demirören borcunu ödedi mi? Ziraat Bankası bir yıl önce yöneltilen soruyu "Müşteri sırrı" diyerek yanıtlamamış

Sedat Peker, son videosunda Yıldırım Demirören'in Ziraat Bankası'ndan kredi çekip borcunu ödemediği iddia etti. Bu söylemler sonrasında CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, alınan kredinin ödenip ödenmediğini sordu. Hakverdi, aynı soruyu bir yıl önce bankaya yine sorduğunu ancak "müşteri sırrı" denilerek kendisine yanıt verilmediğini söyledi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 9. videosunda gündeme getirdiği Doğan Medya Grubu'nun alımına ilişkin açıklama Ziraat Bankası tartışmalarını alevlendirdi. Peker, videosunda Yıldırım Demirören'in Doğan Medya'yı satın alabilmek için kredi çektiğini ancak borcun bankaya ödenmediğini iddia etti.

"BİR HACİZ İŞLEMİ YAPILDI MI?"

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Peker'in Demirören'in Doğan Medya'yı satın almak için Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolar krediyi geri ödemediği iddiasına ilişkin olarak, "Ödemedi ise başlatılan bir haciz işlemi var mı?" diye sordu.

"BANKA MÜŞTERİ SIRRI DİYEREK BİLGİ VERMEDİ"

Hakverdi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demirören'in, aldığı 750 milyon dolar krediyi geri ödemeye başlayıp başlamadığını Ziraat Bankası'na sormuştuk. Banka 'müşteri sırrı' diyerek bilgi vermedi! Yeniden soruyoruz. Demirören, aldığı krediyi geri ödemeye başladı mı?" ifadesini kullandı.

Hakverdi tarafından Ziraat Bankası'na sorulan sorular ve bankanın verdiği yanıt: