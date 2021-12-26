BURSA (İHA) - Yılbaşı süslerine yoğun ilgi

BURSA - Yeni yılda evde kalmayı tercih edenler yılbaşı süslerine yoğun ilgi gösteriyor.

Yaklaşan yılbaşı öncesi vatandaşlar yeni yıla nerede gireceklerinin planlarını yapmaya başladı. Kimileri dışarıda kutlama yapmayı tercih ederken kimileri de evde sevdikleriyle birlikte oturmayı tercih ediyor. Evde kutlamayı tercih eden vatandaşlar yılbaşı ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor. Bursa Cumhuriyet Caddesi'nde 15 yıldır hediyelik eşya ve yılbaşı süsleri satışı yapan Selin Varel, "Yılbaşı ürünlerimiz, ağaçlar, ağaç süsleri, 2022 yazıları, mutlu yıllar yazıları ve balonlar oluyor genel olarak. Her sene olduğu gibi bu sene de satışlarımız devam ediyor. Bu sene fiyatlardan dolayı bir geri çekilme var ama yine de bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ağaç süsleri daha çok ilgi görüyor. Genelde ağaçlar bir problem olmadığı sürece birkaç sene kullanılıyor. Fakat ağaç süsleri mecburen bir yıpranma görüyor, bu yüzden ağaç süsleri satışlarımız gayet iyi gidiyor. 15 liradan başlıyor süslerimiz, adetleri ve büyüklüklerine göre 100 liraya kadar çıkıyor. Biz insanların gözüne çarpması için yılbaşı ürünlerimizi iki ay önce satışa açtık. Son günlere yaklaştıkça daha fazla ilgi oluyor, şu an gösterilen ilgiden memnunuz. Bu sene yılbaşı taçlarımız, kostümlerimiz çok rağbet gördü. Taçlarımız, yılbaşına son bir hafta kalmasına rağmen stoklarımızda kalmadı. Bu ürünlerimizde fiyatlar 20 liradan başlıyor 50 liraya kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.