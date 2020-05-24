YHT bileti alırken dikkat...YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak
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YHT bileti alırken dikkat...YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak

YHT bileti alırken dikkat...YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş, Hayat Eve Sığar koduyla Yüksek Hızlı Tren biletlerinin nasıl alınacağına dair anlatım videosu paylaştı.

YHT bileti alırken dikkat...YHT bileti alırken HES kodu
24.05.2020 20:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:19

YHT bileti alırken dikkat...YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş, Hayat Eve Sığar koduyla Yüksek Hızlı Tren biletlerinin nasıl alınacağına dair anlatım videosu paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde YHT seferlerinin 28 Mayıs'ta başlayacağını duyurmuştu. Bu süreçte seferlerin başlamasıyla biletlerin nasıl alınacağı ise merak konusuydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş, Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan kodla Yüksek Hızlı Tren biletlerinin nasıl alınacağına dair bir anlatım videosu paylaştı. TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından paylaşılan video da, "Seyahat İzin Belgesi" bulunan vatandaşların, ayrıca Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden aldığı kodla biletleri nasıl alacağı anlatıldı.

"HES kodu 'Seyahat İzin Belgesi' yerine geçmiyor"

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan kodun "Seyahat İzin Belgesi" yerine geçmediği ve şehirler arası seyahat kısıtlaması bulunan vatandaşların sadece HES koduyla seyahat edemeyecekleri bildirildi.

Kaynak: İHA

Manşet

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