Tütün üreticilerinden yetki belgesi protestosu! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar
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Tütün üreticilerinden yetki belgesi protestosu! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar

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Tütün üreticilerinin yetki belgesi almadan ve bildirimde bulunmadan ticaret yapması 1 Temmuz'dan itibaren yasaklandı. Söz konusu düzenlemeye tepki gösteren Adıyamanlı tütün üreticileri, protesto düzenledi. Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapatan üreticiler, kararın iptal edilmesini istedi.

Tütün üreticileri için 1 Temmuz'dan itibaren yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle 1 Temmuz tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklandı.

ÜRETİCİLER DÜZENLEMEYE KARŞI ÇIKIYOR

Belgesiz ticaret yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülen 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yapılan düzenlemeye karşı çıkan tütüncüler, Adıyaman'da protesto yaptı.

YOLU TRFAFİĞE KAPATTILAR

Üreticiler; Çelikhan, Sürgü ve Reşadiye'de ayrı ayrı protestolar düzenledi. Malatya-Adıyaman yolunu trafiğe kapatan tütüncüler, getirilen yasağın kaldırılmasını istedi.

Tütün üreticilerinden yetki belgesi protestosu! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar
Tütün üreticilerinden yetki belgesi protestosu! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar
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