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Yeşilyurt Belediyespor'da Başkan Yılmaz istifa etti, yerine Çelik göreve getirildi

TFF 3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeşilyurt Belediyespor'da Başkan Yılmaz istifa etti, yerine Çelik göreve getirildi
26.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:52

TFF 3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz, istifasının ardından Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanlığı görevine Muzaffer Çelik getirildi. Tahsin Yılmaz'ın istifasına ilişkin kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birlikte çok güzel günler geçirdik, ölmüş bir takıma cansuyu olduk. Sizin desteklerinizle canlandık. İşlerimin yoğunluğundan dolayı kulüp başkanlık görevimden ayrılacağımı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile de paylaştım. Talebimizi olumlu yönde karşılayan sayın belediye başkanımıza yönetim kurulum adına teşekkür ederim. Yeşilyurt Belediyespor, belediye çatısı altında yönetilen büyük bir camiadır. Mehmet Çınar başkanımız her zaman bu takıma sahip çıkmıştır. Daha da profesyonel olması için her zaman gayret göstermiştir. Bu takımın daha başarılı olacağına olan inancım tamdır. Göreve geldiğimiz günden itibaren bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, yeni gelecek yönetimdeki arkadaşlara da başarılar dilerim" ifadelerine yer verildi.

Bu arada Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Tahsin Yılmaz'dan boşalan kulüp başkanlığı görevine Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatları doğrultusunda Muzaffer Çelik'in getirildiğini açıkladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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