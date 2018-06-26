Yerry Mina Transferinde Fenerbahçe'ye Rakip Olan Dortmund, Mainz'dan Diallo'yu Transfer Etti

Borussia Dortmund, Mainz'ın 22 yaşındaki yıldız stoperi Abdou-Lakhad Diallo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Borussia Dortmund'un sosyal medya hesaplarından duyurduğu transfer için 28 milyon euro bonservis bedeli ödendiği kaydedildi. Mainz, geçen yaz 5 milyon euro bonservisle aldığı Diallo'dan 23 milyon euro kar elde etmiş oldu.

GEÇTİĞİMİZ SEZOM 27 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fransa U21 Milli Takımında kaptanlık yapan ve geleceği en iyilerinden biri olarak gösterilen Abdou Diallo, 27 maçta forma giymişti.

Öte yandan, Yerry Mina transferinde Fenerbahçe'ye rakip olarak gösterilen Dortmund'un Diallo transferiyle birlikte Barcelona ile görüşmeleri sona erdireceği öne sürüldü.