Yerlikaya: "İnşallah Türk Sporunu Hep Birlikte Yukarıya Taşıyacağız"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "İnşallah Türk sporunu Cumhurbaşkanımızın tarif ettiği 2023, 2051 ve 2071 vizyonuna hep birlikte aynı yolda yürüyerek çıkartacağız ve yukarıya taşıyacağız." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere memleketi Sivas'a gelen Yerlikaya, AK Parti Sivas İl Başkanlığını ziyaret etti. Yerlikaya, ziyarette AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu ve partililer ile bir süre görüştü.

Daha sonra Sivas Valiliğini ziyaret eden Yerlikaya, Vali Salih Ayhan ile bir araya geldi. Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Sivas'a, ülke ve millete hizmet etme arzusuyla hep birlikte çalıştıklarını söyledi. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas emanetine hep birlikte sahip çıkarak, daha iyi yerlere taşımak için beraberce çalışacaklarını belirtti.

Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda "Spor Sivas" projesi kapsamında sporcularla buluşan Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Sivas'ın yiğitler şehri olduğunu ifade etti.

Yiğitlerin harman olduğu Sivas'ta bulunmaktan mutlu olduğunu dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bugün çok güzel bir gün. Bütün şampiyonlarımız, sporcularımız, siyasilerimiz herkes iç içeyiz, beraberiz. Neyi konuşuyoruz, Sivas'ta gençlik ve sporda yaptığımız yatırımları ve yapacağımız yatırımları konuşuyoruz. Aramızda milli sporcularımız var, heyecanla bekliyorlar, milli sporcularımıza diyorum ki sabredin önümüzdeki hafta göreceksiniz. İnşallah Türk sporunu Cumhurbaşkanımızın tarif ettiği 2023, 2051 ve 2071 vizyonuna hep birlikte aynı yolda yürüyerek çıkartacağız ve yukarıya taşıyacağız."

Sivas Valisi Salih Ayhan ise yaklaşık 1 ay önce uygulamaya konulan "Spor Sivas" projesi hakkında bilgi vererek, bütün okulların spor salonlarının cıvıl cıvıl olduğunu söyledi.

Hayatın sadece sınıflardan ve dersliklerden ibaret olmadığını vurgulayan Ayhan, "Hayatın diğer alanlarının da bir ders ortamı olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Sivas spor kültürünün olduğu yiğitler diyarı bir yer. 118 bin öğrencide bu kültürü gördük. İnşallah bunu yaşam felsefesi yapacağız ve yetenekli çocuklarımızı ortaya çıkartacağız." diye konuştu.

Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç katıldı.

Kaynak: AA