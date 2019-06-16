Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yerli üretime teşviklerin olduğunu belirterek, kendi ürününü üretip dışa bağımlı olmayan güçlü Türkiye'yi önemsediklerini belirtti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Halkbankası Bölge Müdürü Metin Yediyıldız, Halkbank Pazarlama Müdürü Serhat Özakdağ, Tahsis Bölge Müdürü Serap Doğan ve şube müdürleri Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek KOBİ Değer Kredisi hakkında bilgilendirme yaptılar.

Ziyarette konuşan Sadıkoğlu, ekonominin en önemli unsuru olan üretimin kendileri için de ülkenin kurtuluşu durumunda olduğunu kaydetti.

İleri ki dönemlerde ülkenin büyüyebilmesi içinde en önemli temel etkenlerden bir tanesinin üretim olduğuna dikkati çeken Sadıkoğlu, finansal erişimine zorluklar yaşanılan süreçlerde ekonominin rahatlaması, üretimin önünün açılması için çıkan kredilerin çok önemli olduğunu ifade etti.

Bankanın sunduğu krediyle birlikte üreticileri için makine parkurunun tamamen yenilenebilmesi, mevcut kapasitenin artırılması için verilen bir finansman kredisi olduğunu anlatan Sadıkoğlu, şunları ifade etti:

"Yerli üretime teşvik var. Özellikle bizim kendi ürünlerimizi, yurt dışından ithalat yapmak yerine kendi ürününü üretip dışa bağımlı olmayan güçlü bir Türkiye'yi önemsiyoruz. Yerli ürünün alınıp yerli ürünün satılmasının ekonomik anlamı da oldukça büyüktür. Ham madde ve ara mal alımında da yine bu kredi paketinde destekler mevcut. Ülkemiz kudretli ve güçlü bir ülkedir, bu sıkıntılı süreçte bizlerin yani üreticimizin, sanayicimizi, tüccarımızı, esnafımızı mevcut durumunda yalnız bırakmaya gayret gösterenler şunu bilsinler ki vefalı günde yanımızda olanları insanlarımız unutmayacaktır."

Kaynak: AA