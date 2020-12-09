Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçağı'nın 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkacağını ve 2029 yılında göreve başlayacağını söyledi.

Telefon bağlantısıyla TRT Radyo 1'de yayımlanan, "Yerli ve Milli" programına katılan Kotil, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Milli Muharip Uçak (MMU)projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI 3 YIL SÜRECEK

Kotil, MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkacağını ifade ederken, 2025'te teslim edilmesi planlanan MMU için, sertifikasyon çalışmalarının 3 yıl kadar süreceğini ifade etti.

2029'DA GÖREVE BAŞLAYACAK

MMU'nun göreve başlayacağı tarih olarak 2029 yılını işaret eden Prof. Dr. Temel Kotil, proje tamamlandığında, Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçak üretebilen sayılı ülkelerden biri olacağının altını çizdi.