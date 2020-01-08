Yerli otomobil TOGG, Fransa'nın ikinci el alışveriş sitesinde sahte ilanla 'satışa çıktı'
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Yerli otomobil TOGG, Fransa'nın ikinci el alışveriş sitesinde sahte ilanla 'satışa çıktı'

2022 yılında seri üretime geçecek Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili TOGG, Fransa'nın en büyük, ikinci el alışveriş platformu Leboncoin'da "satışa çıktı".

08.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:04
Yerli otomobil TOGG, Fransa'nın ikinci el alışveriş sitesinde sahte ilanla 'satışa çıktı'

2022 yılında seri üretime geçecek 'nin ilk elektrikli yerli otomobili , 'nın en büyük, ikinci el alışveriş platformu Leboncoin'da sahte bir ilanla "satışa çıktı".


Leboncoin'da anonim bir kullanıcı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan yerli otomobili satmak için ilan verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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