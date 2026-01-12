Haberler

Vali Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Kiraz'ı kabul etti

Vali Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Kiraz'ı kabul etti
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz'ı Valilik makamında kabul etti. Gerçekleşen ziyarette, Genel Müdür Muharrem Kiraz, Vali Hacıbektaşoğlu'na kurumun genel işleyişi, üretim çalışmaları ve mevcut projeleri hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Vali Hacıbektaşoğlu, kurumun çalışmaları hakkında aldığı bilgilerin ardından ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Müdür Kiraz'a çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK

