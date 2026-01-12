Vali Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Kiraz'ı kabul etti

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz ile makamında bir araya gelerek kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz'ı Valilik makamında kabul etti. Gerçekleşen ziyarette, Genel Müdür Muharrem Kiraz, Vali Hacıbektaşoğlu'na kurumun genel işleyişi, üretim çalışmaları ve mevcut projeleri hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Vali Hacıbektaşoğlu, kurumun çalışmaları hakkında aldığı bilgilerin ardından ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Müdür Kiraz'a çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK