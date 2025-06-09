Zonguldak'ta Tarıma Dayalı Sera Organize Tarım Bölgesi Üretime Geçti

Zonguldak'ta Tarıma Dayalı Sera Organize Tarım Bölgesi Üretime Geçti
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kurulan Tarıma Dayalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin üretime geçtiğini açıkladı. Proje, yıllık 750 milyon TL ekonomik katkı sağlayacak ve yüzlerce kişiye istihdam imkanı sunacak.

Zonguldak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kurulan Tarıma Dayalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin üretime geçtiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, "Zonguldak Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi artık üretimde. Yılda 750 milyon TL ekonomiye katkı sağlayacak bu proje, bölge ekonomisine can, ülkemize güç katacak. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Modern teknolojik altyapıya sahip sera tesislerinin bulunduğu bölgede, yılın büyük bir bölümünde kesintisiz üretim yapılabileceği bildirildi. Proje kapsamında yüzlerce kişiye istihdam sağlanması planlandığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen projenin, genç girişimcileri tarım sektörüne teşvik etmesi ve sürdürülebilir üretim modellerini yaygınlaştırması hedefleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

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