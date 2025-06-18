Zonguldak'ta Makineli Sarımsak Hasadı Geri Dönüşüm Sağladı

Zonguldak'ta Makineli Sarımsak Hasadı Geri Dönüşüm Sağladı
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Çaycuma'da ilk kez makineli sarımsak hasadı gerçekleştirildi. Tarımda bir ilke imza atan hasada, yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Gemiciler Mahallesi'nde, üretici Satılmış Gedik'in tarlasında ilk kez makineli sarımsak hasadı gerçekleştirildi. Bölge tarımında bir ilke imza atan hasat töreni, yoğun katılımla gerçekleşti.

Hasat programına; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, Çaycuma İlçe Tarım Müdürü Rıfat Verim, Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal, Gemiciler Mahallesi Muhtarı Recep Kabuk ve Çayka Kooperatifi Başkanı Yelda Kurt katıldı.

6 yıldır sarımsak üretimi yaptığını belirten üretici Satılmış Gedik, makineli hasadın sağladığı rahatlığa dikkat çekerek, desteklerinden dolayı tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Hasadı yapılan tarladan dönüm başına yaklaşık 1,5 ton ürün alınması bekleniyor.

Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören makineli hasat uygulaması, modern tarım teknolojisinin bölgede yaygınlaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Programda konuşan Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, "Çaycuma'da sarımsak üretiminin giderek artması ve çiftçilerimizin bu alana ilgi göstermesi bizleri mutlu ediyor. Tüm üreticilerimize teşekkür ediyor, bol ve bereketli hasatlar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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