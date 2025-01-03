Zonguldak İl Özel İdaresi 2024 Çalışmalarını Değerlendirdi

Zonguldak İl Özel İdaresi, 2024 yılı çalışmalarını değerlendirmek ve 2025 yılı yatırım programlarını planlamak amacıyla toplantı gerçekleştirdi.

Genel Sekreter Ahmet Güral Karayılmaz başkanlığında yapılan toplantılara, birim müdürleri ve ilçe özel idare müdürleri katıldı. Toplantıda, bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımların planlanması ve iş süreçlerinin yürütülmesi için bir yol haritası oluşturulmasını amaçlandı. Genel Sekreter Karayılmaz, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi'nin Zonguldak'a hizmet odaklı bir anlayışla çalışmaya devam edeceğini vurguladı. - ZONGULDAK