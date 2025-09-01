Zafer Bayramı'nda Karakayalar'a tırmandılar

APEKS üyeleri, hem eğitim aldı hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

2025 yılında Eskişehir'de kurulan APEKS Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü, Yaz Dağcılık Eğitimleri kapsamında 30-31 Ağustos tarihlerinde Sivrihisar Kaymaz Karakayalar tırmanış bahçesinde etkinlik düzenledi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Hasan Basri Topal önderliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar kaya tırmanışı ve kamplı eğitimlere katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tırmanış rotalarında Türk bayrağı açan sporcular, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri anarak zaferi coşkuyla kutladı. - ESKİŞEHİR