Prof. Dr. Temel: "Yozgat, Tıbbi Aromatik Bitkilerde Üretim Üssü Olabilir"

Haber : Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, Yozgat'ın iklimi ve bitki çeşitliliğiyle tıbbi aromatik bitkiler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, katma değerli üretime geçilmesi gerektiğini söyledi.

Temel, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Yozgat'ın iklimi ve toprak yapısının kekik, lavanta, kenevir, salep, sarı kantaron, safran ve yabani nane gibi tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliği için uygun olduğunu belirterek, bu potansiyelin sanayiyle buluşturulması gerektiğini ifade etti.

Dünyanın ilaç, kozmetik, fonksiyonel gıda ve biyoteknoloji alanlarında doğal bitkilerden elde edilen biyoaktif bileşiklere yöneldiğine işaret eden Temel, Avrupa Birliği'nin de bu alandaki araştırmalara önemli kaynak ayırdığını bildirdi.

"ARTIK ÜRETİM VE SANAYİ BOYUTUNA GEÇMELİYİZ"

Yozgat'ta son yıllarda tıbbi aromatik bitkiler üzerine hem akademik hem de üretime yönelik çalışmaların arttığını belirten Temel, Çekerek'teki lavanta üretimi ile Bozok Üniversitesi bünyesinde kurulan Kenevir Araştırma Merkezi'nin önemli adımlar olduğunu söyledi.

Yozgat'ın yalnızca bitki yetiştiren bir il olmaması gerektiğini vurgulayan Temel, şöyle konuştu:

"Yozgat, tıbbi bitkiler ve aromatik yağlar açısından çok güçlü bir potansiyele sahip. Ancak artık sadece üretmek yetmez. Sabundan kreme kadar yüksek katma değerli kozmetik ve sağlık ürünlerinin üretileceği tesislere ihtiyaç var. Üniversite olarak AR-GE çalışmalarını sürdürüyoruz. Bundan sonraki aşama sanayi ve üretim olmalı."

"İKLİM KALİTEYİ ARTIRIYOR"

Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı ile düşük nem oranının bitki kalitesini artırdığını dile getiren Temel, bu özelliklerin Yozgat'a önemli avantaj sağladığını belirtti.

Tıbbi aromatik bitkilerin turizm, ilaç ve kozmetik sektörlerinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Temel, kamu kurumları, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket ederek uzun vadeli bir strateji oluşturmasının önemine işaret etti.

Kekikte bulunan timol ve karvakrol gibi etken maddelerin güçlü antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu ifade eden Temel, bu ürünlerin uluslararası pazarda değerlendirilebileceğini söyledi. Temel, yürütülen bilimsel çalışmaların hem istihdama hem de Yozgat'ın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA