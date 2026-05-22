Yeniden Refah Partisi Tokat İl Başkanı Çeltek: İktidar Kontrollü Bir Seçime Gitmek İstiyor

Yeniden Refah Partisi Tokat İl Başkanı Yasin Çeltek ve Zafer Partisi Tokat İl Başkanı Ömer Özkan, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin 'mutlak butlan' kararını eleştirerek, iktidarın kontrollü seçim hedeflediğini ve bu kararın ekonomiye zarar verdiğini savundu.

(TOKAT) - Yeniden Refah Partisi Tokat İl Başkanı Yasin Çeltek, CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararını değerlendirirken, "Mevcut iktidarın, Türkiye'de kontrollü bir seçime gitmek istediğini ve bu seçimlerde karşısına çıkabilecek adayları egale ederek, farklı yollarla seçime tek başına gitmeye çalıştığını düşünüyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Tokat İl Başkanı Çelte ve Zafer Partisi Tokat İl Başkanı Ömer Özkan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararına karşı açıklama yaptılar.

Çelte, açıklamasında iktidarın "kontrollü bir seçime" gitmek istediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz bu konu hakkındaki tavrımızı net olarak ortaya koyuyoruz. Mevcut iktidarın, Türkiye'de kontrollü bir seçime gitmek istediğini ve bu seçimlerde karşısına çıkabilecek adayları egale ederek, farklı yollarla seçime tek başına gitmeye çalıştığını düşünüyoruz. Tabii, bu butlan kararının ülkemizin ekonomisine de çok büyük zararları oldu. Dün Borsa İstanbul devre kesti, bugün de benzer durum yaşandı. Milyarlarca dolar kayboldu maalesef. Biz bu mutlak butlan kararını yanlış buluyoruz ve iktidarın bir an önce bu karardan vazgeçmesini talep ediyoruz."

Zafer Partisi Tokat İl Başkanı Özkan da dünden beri ülkenin "şok yaşadığını" belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle halkımızın iradesi önemlidir. Bu irade eğer yargı yoluyla kırılmaya başlanırsa, bunu yarın öbür gün her yerde göreceğiz. Bu, Türkiye siyasetine vurulan bir damgadır. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizde kurulan ilk partilerdendir. Resmi olarak kurulan ilk partidir. Bu partiyi bu duruma sokmanın hiçbir genel başkana yakışmadığını dile getiriyoruz. Ancak şu anda bu olay, dünden bu yana halkın içinde ayrışmaya, kin ve düşmanlığa yol açar hale gelmiştir. Bu durumun bir an önce ortadan kaldırılmasını, Cumhuriyet Halk Partili bütün kardeşlerimiz adına, Zafer Partisi Tokat İl Başkanlığı olarak talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA
