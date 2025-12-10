Başkan Sayar: 'Vergi affı ya da ödeme kolaylığı yönünde bir beklentimiz kalmadı'

Afyonkarahisar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Erdal Sayar, 2025'de vergi affı ya da ödeme kolaylığı yönünde bir beklentilerinin kalmadığını ifade etti.

İl Defterdarı İbrahim Gündüz, vergi daireleri bürokratları ile çok sayıda mali müşavirin katılımıyla seminer gerçekleştirildi. Seminerin açılışında konuşan başkan Sayar, "Vergi affı ya da ödeme kolaylığı yönündeki beklentimiz maalesef boşa çıktı. Hesapların kapanışında en az hata yapmak, meslektaşlarımızı mevcut risklere karşı daha hazırlıklı hale getirmek amacıyla bu semineri düzenledik" ifadelerini kullandı.

Seminer çerçevesinde muhasebe, vergi ilişkisi, ticari kar ve mali kar ayrımı, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri, sermaye artırımında indirim, amortismana tabi malların satışı, şüpheli ticari alacaklar, değersiz ve vazgeçilen alacaklar, stokların değerlemesi, stok değer düşüklüğü karşılıkları, çalınma, yangın, sel ve su basması gibi olağanüstü durumlar, indirilemeyecek KDV gibi konularında bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR