Van'da Dünya Dans Günü Coşkuyla Kutlandı

(VAN)" Dünya Dans Günü" Van'da düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Şehirde dansa olan ilgi her geçen gün artarken, Latin dansları başta olmak üzere birçok dans türü bölgede yaygınlaşmaya başladı.

Etkinlikte konuşan Sosyal Latin Eğitmeni Merve Sarı, dansa olan yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın ve dansseverlerin dans gününü kutluyoruz. Herkesi dansa davet ediyoruz. Doğu'da bir ilk olarak, dans anlamında ciddi bir gelişme kaydettik. Latin dansları başta olmak üzere birçok dünya dansında ilerleme sağladık. Şampiyon sporcular ve sertifikalı öğrenciler yetiştiriyoruz. Üstelik yaş sınırımız yok; 3 yaştan sonsuz yaşa kadar herkese kapımız açık. Dans sayesinde sosyalleştik, çevremiz genişledi. Başlangıçta zor gibi görünse de yoğun bir taleple karşılaştık. İki yılı aşkın süredir büyük bir dans topluluğuna dönüştük. Sporcular yetiştiriyoruz, sertifikalı öğrencilerimiz olacak."

Etkinlikte konuşan Profesyonel Latin Dansçı Çetin Sarı ise, "Van'da böyle bir oluşumun olması bizleri çok mutlu ediyor. Amacımız, dans kültürünü yaymak ve bu kültüre katkı sağlamak. Van, dans açısından çok büyük bir potansiyele sahip. Latin danslarının yanı sıra K-pop, hip-hop, oryantal, lindy hop ve swing gibi dünya danslarını da burada profesyonel eğitmenlerle öğretiyoruz" dedi.

Sarı, dansın iyileştirici gücüne de dikkat çekerek,"Dans gerçekten ruhu iyileştiren bir şey. Bu nedenle herkesin dansla tanışmasını, bu güzel topluluğun bir parçası olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.