Haberler

Vali Sözer'den yol ve asfalt tesislerine yakın takip

Vali Sözer'den yol ve asfalt tesislerine yakın takip
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Gülümbe Asfalt Plent Tesisini ziyaret ederek yol yapım, bakım ve asfalt üretim çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yol ve asfalt tesislerini yakından takip etti.

Vali Sözer, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü ziyaret ederek il genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Müdürlük bünyesinde yürütülen faaliyetler ve planlanan projelerin ele alındığı ziyarette Sözer, çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Ardından Gülümbe Asfalt Plent Tesisine geçen Vali Sözer, asfalt üretim sürecini yerinde inceleyerek tesisin kapasitesi ve işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Üretilen asfaltın il genelindeki yol çalışmalarında kullanıldığını belirten Sözer, ulaşım altyapısının güçlendirilmesinde tesisin önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Vali Faik Oktay Sözer, "İl genelinde yürütülen yol ve ulaşım yatırımlarını sahada bizzat inceleyerek takip ediyor, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollara kavuşması için tüm süreçleri yakından izliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı

Koç Holding bünyesindeki şirkete silahlı saldırı! Zamanlama manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müttefikler arasında casusluk krizi mi? Pentagon'dan dikkat çeken adım

Uykuları kaçıran şüphe! Tehdit seviyesi en üst düzeye çıkarıldı
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar

Parti lideri açık açık uyardı: Özel'i tutuklatmak huzurumuzu bozar
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi

Gizlice kayda aldı! Rus turistleri birbirine düşüren görüntü
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu
Hürmüz Boğazı'nda kritik gelişme! ABD iki İran İHA'sını düşürdü

Savaşta korkulan oldu! Saldırı hazırlığı yaparken tek tek vurdular
İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu

İstanbul'da esrarengiz olay! Denizin ortasında ağlarken bulundu
Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı

3 ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı