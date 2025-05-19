Vali Aygöl, Çiftçi Çifti Hasan ve Fatma Tekin'i Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesi Dereboyu Köyü'nde çiftçilik yapan, yarım asırdır aynı yastığa baş koyan Hasan Tekin ve Fatma Tekin'i çiftini evlerinde ziyaret etti.

Üç kuşaktır çiftçilik mesleğini sürdüren Tekin ailesi, 78 dekarlık arazide buğday ve yonca üretimi gerçekleştirerek bölgenin tarımsal üretimine katkı sağlıyor. Hasan Tekin (78) ve eşi Fatma Tekin (77), 56 yıllık evlilikleri boyunca tarımsal üretimi birlikte sürdürerek, çalışma azmi ve birlikteliğin önemini ortaya koyuyor.

Vali Aygöl, ziyaret sırasında çiftin tarım faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve uzun soluklu emeklerinin takdir edilmesi gerektiğini vurguladı. Tekin ailesi, tarımın zorluklarına rağmen üretmeye devam ettiklerini belirterek, bu süreçte dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Ziyaretin ardından Vali Aygöl, çiftçilere yönelik desteklerin süreceğini ifade ederek, bölgedeki tarımsal kalkınmanın önemine değindi. - BİLECİK