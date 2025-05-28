Uzman Vaiz: Vergisi Verilmeyen Define Geliri Helal Değildir

Uzman Vaiz: Vergisi Verilmeyen Define Geliri Helal Değildir
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Sivas İl Müftülüğü'nde görevli Uzman Vaiz Osman Akkaya, kaçak define kazılarının dini ve hukuki açıdan sakıncalarını vurgulayarak, vergisi ödenmeden harcanan define gelirinin helal kabul edilemeyeceğini açıkladı. Akkaya, devletin bilgisi dahilinde ve vergilendirilen define gelirinin ancak o zaman helal olabileceğini belirtti.

Uzman vaiz açıkladı: "Vergisi verilmeden harcanan define geliri helal değildir"

SİVAS - Sivas İl Müftülüğü'nde görevli Uzman Vaiz Osman Akkaya, kaçak define kazılarının hem kul hakkına hem de kamu güvenliğine zarar verdiğini belirterek, vergisi verilmeden harcanan define gelirinin helal sayılamayacağını söyledi.

Geçmişten günümüze pek çok kişinin zengin olma hayali ile yöneldiği define arayışları, hem dini hem de hukuki açıdan dikkate alınması gereken bir konu olarak öne çıkıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas İl Müftülüğü'nde görevli Uzman Vaiz Osman Akkaya, kaçak yollarla yapılan define aramalarının hem dini hem de toplumsal açıdan ciddi sorunlar doğurduğuna dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Akkaya, define gelirinin ancak devletin bilgisi dahilinde ve vergilendirilerek elde edilmesi durumunda helal olabileceğini söyledi. Kaçak define aramalarının birçok açıdan sakıncalı olduğunu belirten Akkaya, özellikle kul hakkı ihlallerinin kamu düzenine zarar ve can güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.

"Devletin taksimine razı olunmalı"

Define aramanın İslam dini açısından tamamen haram olmadığını söyleyen Uzman Vaiz Osman Akkaya, "Definede, özellikle kaçak kazılarda bir takım kul hakları meydana geliyor. Define kazıları yapılırken devasa çukurlar açılıyor ve insanlar ve hayvanlar bu çukura düşebiliyor. Kaçak kazı yapan vatandaşlar yaralanıp ölebiliyor. Şayet gerekli izinler alınırsa, devletin ve milletin hakkı verilmesi şartıyla gelirin elde edilmesinde herhangi bir sıkıntı yoktur. Definenin toprağın altında kalmasının kimseye bir faydası dokunmaz. Ancak, bunu kurallı ve kaideli yapmamız gerekiyor. Devletten gerekli izinleri alacağız. Defineden elde edilen gelirinin vergisini devletimize ödemek suretiyle bunun helal olması gayet doğaldır" dedi.

"Tövbesi kabul edilmez"

İzinsiz olarak bulunan ve vergisi verilmeden harcanan define gelirinin "helal kazanç" olarak kabul edilemeyeceğini ifade eden Akkaya, "Kişi defneyi bulduktan sonra ilk olarak, devletimize bildirmesi gereklidir. Devletin takdir ettiği taksime razı olup ödenen define geliri helaldir. Aksi takdirde, helal olmasından bahsetmemiz mümkün değildir. Vergisi verilmeyen define geliri, milyonların kul hakkına girilmiş demektir. Bir şahıs, bir defineyi bulduktan sonra kimseye haber vermeden harcarsa, bu kişi tövbe etse dahi kul hakkı olması hasebiyle tövbesinin geçerli olduğunu söyleyemeyiz. Kişi, kul hakkını ödedikten sonra tövbe etmelidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - Yerel
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