Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın Yeni Başkanı Uğur Albayrak

Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın Yeni Başkanı Uğur Albayrak
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Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda düzenlenen seçimlerde Uğur Albayrak, başkanlık görevine seçildi. Seçim demokratik bir ortamda gerçekleştirildi ve Çözüm Mali Müşavirler Grubu kazandı.

(UŞAK) - Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Seçimli Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Uğur Albayrak yeni oda başkanı oldu.

Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Seçimli Genel Kurulu, 24-25 Mayıs tarihlerinde yapıldı.

Çözüm Mali Müşavirler Grubu ve Pusula Mali Müşavirler Grubu'nun yarıştığı seçimde, Çözüm Mali Müşavirler Grubu'nun adayı Uğur Albayrak, yeni oda başkanı olarak seçildi.

Seçimlerin ardından konuşan mevcut Oda Başkanı Mustafa Mıdık, seçimlerin demokratik bir ortamda geçtiğini belirterek, "Buralar hizmet yarışının yapıldığı yerlerdir. Seçim sonucunda kazanan Çözüm Mali Müşavirler Grubu oldu. Kesin sonuçlar elbette ki Seçim Kurulu tarafından açıklanacaktır. Şu anda ki bize gelen kesin olmayan yani ilk anda ki yapılan sayımlar sonucunda 164'e 157 oy görünüyor. Söylemek istediğim şudur: Bir oy farkla da olsa seçimleri kazandılar, yani bu gün itibariyle kazanan Çözüm Mali Müşavirler Grubudur. Odamızın yeni başkanı Uğur Albayrak olacak. Katılım gösteren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni yönetime başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni Başkan Uğur Albayrak ise "Seçim sürecinde centilmence bir yarış yaşandı. Kimseyi rakip olarak görmedik, bu bir hizmet yarışıydı. Biz vaatlerimizin arkasında duracağız, hep birlikte çalışacağız. Seçimin kazananı yalnızca Çözüm ya da Pusula Grubu değil, tüm meslek camiası oldu" dedi.

Seçim sonucunun kesinleşmesinin ardından Albayrak ve ekibi yeni görevlerine başlayacak.

Kaynak: ANKA / Yerel
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