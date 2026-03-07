Haberler

Üre ithalatında gümrük vergisi yeniden düzenledi

Ticaret Bakanlığı, üre ithalatına yönelik gümrük vergisinin sıfırlandığını açıkladı. Bu düzenleme, tarımsal hammaddelerde arz güvenliğini sağlamak ve fiyat artışlarını önlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Üre ithalatında gümrük vergisinin yeniden düzenlenmesi hakkında Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tarımsal hammaddelerde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve üretici ile tüketici refahının birlikte gözetilmesi amacıyla başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalışıldığı belirtilerek, "Bu çerçevede, bölgemizdeki gelişmeler ve tedarik süreçlerine yansımaları dikkate alınarak, tarım sektöründe üreticilerimizin maliyetlerinin artmasını önlemek ve bu suretle gıda ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek amacıyla, gübre sektöründe arz güvenliğini teminen üre cinsi eşya için gümrük vergileri sıfırlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, üretici ve tüketicinin korunması için tedbirlerin devam edeceği vurgulanarak, "Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli ve istişare içinde, gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen iç ve dış piyasaları yakından takip etmeye, üretici ve tüketiciyi birlikte koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir." denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
