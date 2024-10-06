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Uluslararası Gençlik Kampı Afyonkarahisar'da Düzenlendi

Uluslararası Gençlik Kampı Afyonkarahisar'da Düzenlendi
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen uluslararası Gençlik Kampı'na 40 farklı ülkeden 140 öğrenci katıldı. Kamp, kültürel alışveriş ve dostluk pekiştirme fırsatları sundu.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen Gençlik Kampı, bu yıl da uluslararası bir atmosfere ev sahipliği yaptı. 40 farklı ülkeden 140 öğrenci, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bu kampta bir araya geldi.

Dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler, kamp boyunca çeşitli etkinliklerle hem kültürel alışverişlerde bulundular hem de dostluklarını pekiştirdiler. Gençlik kampları, gençlerin farklı kültürlerden gelen bireylerle tanışmasını sağlayarak, kültürel anlayış ve hoşgörünün gelişimine katkıda bulunuyor. Kampta, spor, sanat ve doğa etkinlikleriyle gençler keyifli zaman geçirirken aynı zamanda kültürel kaynaşmanın önemli bir parçası oldular. Türkiye'den gelen öğrenciler, farklı kültürlerden gençlerle tanışma fırsatı bulurken, uluslararası öğrenciler de Türk kültürünü ve misafirperverliğini yakından tanıma imkanı buldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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