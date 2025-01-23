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Ula'da Çocuklar İçin Spor Dolu Ara Tatil

Ula'da Çocuklar İçin Spor Dolu Ara Tatil
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Ula Kaymakamlığı ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler ile çocuklar ara tatil döneminde bocce ve volo branşlarında spor yaparak hem fiziksel hem de mental gelişimlerini destekliyorlar. Uzman eğitmenler eşliğinde antrenman yapan çocuklar, sosyal becerilerini de geliştiriyor.

Ula Kaymakamlığı ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün desteğiyle, ara tatil döneminde çocuklara verimli bir zaman geçirme fırsatı sunuluyor. Bu yıl, bocce ve volo branşlarında spor yapma imkanı bulan çocuklar, hem fiziksel hem de mental gelişimlerini destekleyen antrenmanlarla yeteneklerini geliştiriyor.

Haftanın yedi günü düzenlenen antrenmanlarda, çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde becerilerini ilerletiyor. Bocce Antrenörü Yasemin Miski'nin koordinasyonunda yapılan antrenmanlar, çocukların sadece spor yapmalarını sağlamıyor, aynı zamanda sosyal becerilerinin de gelişmesine katkı sunuyor. Bocce oynayarak sosyalleşen çocuklar, sporun keyfini çıkarırken, aynı zamanda eğlenceli bir şekilde sağlıklı bir yaşam sürmeye de adım atıyorlar.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan sahalarda yıl boyunca çeşitli branşlarda turnuvalar düzenleniyor. Bu turnuvalar, çocukların sporun rekabetçi yönüyle tanışmalarını sağlarken, kendilerini geliştirmelerine de imkan tanıyor. Bocce ve volo branşlarına katılan öğrenciler, derslerden arta kalan zamanlarını sporla değerlendirebilmenin mutluluğunu yaşıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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