Turgut Konukoğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı'na Seçildi

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanlığı'na seçildi.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı'na seçilen Turgut Konukoğlu'nu yeni görevinden dolayı tebrik eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2009 yılından bu yana TOBB GGK Başkanlığını yürüten Ali Sabancı'ya da emekleri için teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'de girişimcilik, bu kadar çok konuşulmaya başladıysa, bu kadar gelişme sağlandıysa bunda en büyük rol TOBB Kadın ve Genç Girişimci Kurullarımızındır" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"TOBB olarak girişimciliği her zaman ön planda tutuyor, girişimcileri desteklemeyi en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Ali Sabancı, kurulumuzun 2009 yılından bu yana en büyük destekçilerinden biri olmuştur. Kendisi, vizyonu, liderliği ve ilham verici kişiliğiyle binlerce genç girişimcinin, girişimciliğe bakış açısını değiştirmiştir. Önümüzdeki süreçte de kurulumuzu yalnız bırakmayacağını düşünüyorum.

Hep birlikte, geçmişten aldığımız güçle geleceğe sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizi umuyorum. Yeni Başkanımız Turgut Konukoğlu da dinamizmi ve vizyonu ile inanıyorum ki önümüzdeki süreçte bizlere büyük katkılar sunacaktır. Kendisini tebrik ediyor başarılar diliyorum."

"Hep birlikte yenilikçi projelerle geleceği şekillendireceğiz"

Turgut Konukoğlu ise girişimciliği ülke gündeminde tutmaya ve özendirmeye tüm güçleri ile devam edeceklerini söyledi.

Ülkemizde girişimci sayısını artırmanın önemine vurgu yapan Konukoğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu'nun bu anlamda önemli bir işlev gördüğünü belirtti. Konukoğlu, "Hep birlikte yenilikçi projelerle geleceği şekillendirecek ve bu yolculuğa katkı sağlayan herkesin başarıya ulaşması için gayret göstereceğiz. Hedefimiz, ekosistemi daha güçlü, sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirmek" diye konuştu.

Görevi devreden Ali Sabancı ise Konukoğlu'na başarılar dilerken, tecrübelerini paylaşmaya da hazır olduğunu ifade etti.

16 yıl önce TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun girişimci kurullarını oluşturarak, gençleri ve kadınları girişimciliğe özendirmek ve girişimci sayısını artırmak için göle bir maya çaldığını ifade eden Sabancı, bu mayanın tuttuğunu görmekten duyduğu sevinci dile getirdi.

Sabancı, "Gençlere deneme cesareti verelim. Girişimcilik için yol açalım istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Turgut Konukoğlu kimdir ?

Gaziantep doğumlu Turgut Konukoğlu, SANKO Holding ve SANKO Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü'nde yaptıktan sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde (Los Angeles - UCLA) Liderlik Eğitim Programını bitirdi.

Konukoğlu, SANKO Enerji Grubu içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden önce de İş Geliştirme Direktörü, Satış Grubu Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Enerji Grubu Başkan Yardımcısı ve CEO olarak görev aldı. - GAZİANTEP