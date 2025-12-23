Haberler

2026 yılında il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu uyuşmazlıklarda mali sınır 186 bin Türk lirası olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 2026 yılından itibaren il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu uyuşmazlıklarda mali sınır 186 bin TL olarak belirlendi. Bu değişiklik, tüketici hakları konusunda önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile birlikte, 2026 yılından itibaren il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu uyuşmazlıklarda mali sınır 186 bin Türk Lirası olacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan Tüketici Hakem Yönetmeliği'nde yer alan mali sınırların arttırılmasına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 2026 yılı için tüketici hukuku uyuşmazlıklarında, il veya ilçe tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu uyuşmazlıklarda mali sınır yüzde 25.49 oranında arttırılarak 186 bin TL olarak belirlendi. 01 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, değeri 186 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak. - ANKARA

