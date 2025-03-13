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TÜİK Verilerine Göre Samsun'da Yaşlı Nüfus Oranı Artıyor

TÜİK Verilerine Göre Samsun'da Yaşlı Nüfus Oranı Artıyor
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun 'İstatistiklerle Yaşlılar 2024' verilerine göre Samsun'daki yaşlı nüfus oranı erkeklerde yüzde 12,5, kadınlarda ise yüzde 14,8 seviyesine ulaştı. Ülke genelinde yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 20,7 artarak 9 milyonu geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'İstatistiklerle Yaşlılar 2024' verilerine göre Samsun'da yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı erkeklerde yüzde 12,5, kadınlarda ise yüzde 14,8 oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, 'İstatistiklerle Yaşlılar 2024' verilerinin görselleştirildiği ilgi çekici tablolar sundu. Tabloya göre yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi iken, son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu.

Samsun'da 2024 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı erkeklerde yüzde 12,5, kadınlarda yüzde 14,8 olurken, Tokat'ta 2024 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı erkeklerde 14,5, kadınlarda yüzde 17,3 oldu. Çorum'da 2024 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı erkeklerde yüzde 15,5, kadınlarda ise 18,9 oldu. Amasya'da 2024 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı erkeklerde yüzde 14,7, kadınlarda da 18,1 oldu.

Öte yandan yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il 2024 yılında yüzde 20,8 ile Sinop olurken, yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,7 ile Şırnak oldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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