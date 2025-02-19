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TREDAŞ 2024 İçin Yüzde 96 Üstü Müşteri Memnuniyeti Hedefliyor

TREDAŞ 2024 İçin Yüzde 96 Üstü Müşteri Memnuniyeti Hedefliyor
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Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), 2024 yılında müşteri memnuniyetini yüzde 96'nın üzerine çıkarmayı hedefliyor. Şirket, müşteri deneyimini artırmak için çeşitli dijital çözümlerle kalite standartlarını aşmayı başardı.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), 2024 yılında yüzde 96'nın üzerinde müşteri memnuniyeti sağlayarak hizmet kalitesini yükseltmeye devam ediyor.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 1 milyon 300 binin üzerinde aboneye hizmet veren kurum, müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılında çağrı merkezi ulaşılabilirlik oranını yüzde 99,99'a yükselten şirket, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen kalite standartlarını aşmayı başardı. TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, müşteri memnuniyetinin şirketin temel iş yapış şeklini oluşturduğunu belirterek, aldıkları olumlu geri dönüşlerin en büyük ödülleri olduğunu ifade etti.

Şirket, 2024 yılında 186 çağrı merkezine gelen çağrıların yüzde 5'ine yapay zeka destekli dijital asistanı "TREDAŞ Enerjik" ile müşterilerin taleplerini karşıladı. 6. CX Awards Turkey - Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde "En İyi Dijital Müşteri Deneyimi" kategorisinde "Sektörde İlkler" ödülünü kazanan kurum, müşteri odaklı hizmet anlayışını bir kez daha tescillemiş oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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