Trabzon'da 193 Bin Emeklinin 82 Bini 10 Bin Liranın Altında Maaş Alıyor

ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar, "Trabzon'da 193 bin emeklinin 82 bini 10 bin liranın altında maaş aldığında rahat mısınız? Huzurlu musunuz? Buradan sesleniyorum. Bu ayıp size yeter. Belki emeklinin yarısı ölür ama diğer yarısı sağ kalırsa eğer, seçmen kartını elinden almaz iseniz bunun sandıkta bir karşılığı olur diye düşünüyorum" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar, 30 Haziran Emekliler Günü'nün yaklaşması dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Bayraktar, şunları söyledi:

"Bugüne kadar çok sayıda kaynaktan edindiğimiz bilgiye göre derneğimizin gerçekten özü bulunan Emekliler Derneği'nin ve Emekliler Günü 30 Haziran günü kutlanmaktadır. 30 Haziran 1927 yılında Büyük Önder Atatürk emekli olmuş. 5 bin kuruş maaşa bağlanmış takavut maaşı denmiş ona. 28 yıl 3 ay 21 gün bir hizmet sonrası 5 bin kuruşluk maaşa bağlanmış. Şimdi günümüzle kıyaslarsak diyor ki o günlerde Büyük Önder Atatürk 'Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli kıssasıdır. Mazide muktedirken diyor bütün gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir devletin yarını yoktur.' Büyük önder Atatürk çok emekliler için çok önemli bir şey daha söylüyor diyor ki 'Emekli devletin aynadaki resmidir.' Şimdi günümüzle kıyaslıyoruz. Acaba emekli devletin aynadaki resmini yansıtıyor mu? Şöyle ki yansıtmıyor. Bir defa yoksulluk sınırı 57 bin Türk lirası, açlık sınırı 36 bin küsür ve asgari ücret 17 bin 2 lira. Buna rağmen Trabzon'da yaşayan 193 bin emeklinin 82 bini 10 bin TL ve altında maaş alıyor. Şimdi bıraktık asgari ücreti, asgari ücret 17 bin 2 lira. Fakat 10 bin liranın altında 82 bin kişi maaş alıyor. Trabzon'dan Ankara'ya gönderdiğimiz meclise giden sayın vekillerimizin tamamı için söylüyorum lütfen. Trabzon'dan gelen bu sese kulak verin, lütfen duyun. ya emekliyi sandıktan koparın oy kullanmasın veya emekliyi 10 bin TL'nin altında bırakmayacak çözümler üretin, asgari ücret olmaz, asla. Asgari ücret en düşük ücrettir, yeni işe girene verilir. Bunun telaffuz edilmesi sakıncalıdır.

"Bu durumun sandıkta bir karşılığı olur"

Trabzon'da 193 bin emeklinin 82 bini 10 bin liranın altında maaş aldığında rahat mısınız? Huzurlu musunuz? Buradan sesleniyorum. Bu ayıp size yeter. Demek ki Trabzon bir emekli kenti. Şimdi emekliyi bu şekilde yok sayarsanız hiç merak etmeyin. Belki emeklinin yarısı ölür ama diğer yarısı sağ kalırsa bunun eğer seçmen kartını elinden almaz iseniz, bunun sandıkta bir karşılığı olur diye düşünüyorum. İktidarı ve muhalefeti yok olur diye düşünüyorum. Mademki o zaman toplanan vergilerin yüzde 50'si en zengin yüzde 20'ye veriliyor. Peki, öteki yüzde 50'si nereye gidiyor? Sözüm ona hizmetlere gidiyor. Ama bu vergiyi ödeyene hiç dönmüyor. Bu, acı tabloda biz emeklileri müthiş bir şekilde yormaktadır. Büyük önder Atatürk'ün emekli olduğu 30 Haziran 1927 yılının o zamanki 5 bin kuruşla maaşa bağlandığını, o maaşından okuyan çocuklara burs verdiğini düşünürsek bugün sayın vekiller ve yüksek para ücret alanlar çift maaş alanlar, dört maaşla geçinemiyorum diyenler özellikle Fiskobirlik'in eski başkanlığını yapan o zatı muhteremin de dillendirdiği gibi, eğer bir kere bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 bin kuruşluk maaşla bu ülkeye ne hizmetler ettiğini daha iyi anlarlar diye düşünüyorum."