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Ticaret Bakanlığı standart dışı mama sandalyesinde toplatma kararı aldı

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Ticaret Bakanlığı standart dışı mama sandalyesinde toplatma kararı aldı
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Ticaret Bakanlığı, güvenlik barı ile bacak açıklığı arasındaki mesafenin standartların altında olduğu belirlenen mama sandalyesi için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı aldı. Bakanlık, bu ürünün çocukların sandalyeden düşerek yaralanma riskini artırdığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, düşme ve yaralanma riski olan mama sandalyesinin arzının durdurulduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuklar için üretilen bir mama sandalyesinin ilgili güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, güvenlik barı ile bacak açıklığı arasındaki mesafenin standartlarda belirtilen değerlerin altında olduğu ve bu durumun çocukların sandalyeden düşerek yaralanma riskini artırdığı belirlenmiştir. Söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alınmıştır. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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