THY, Bingazi Seferlerine 14 Ocak'ta Başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 14 Ocak'tan itibaren Bingazi seferlerinin başlayacağını duyurdu.

THY'nin Bingazi seferleri 14 Ocak'ta başlayacak. THY Genel Müdür Bilal Ekşi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Libya -Trablus seferlerimiz devam ediyor. Şimdi de Libya Bingazi seferlerimize 14 Ocak 2025 yılından itibaren haftada 3 sefer ile başlıyoruz" İfadelerini kullandı. THY'nin Trablus seferleri devam ederken diğer yandan yeni destinasyon olarak belirlenen Bingazi'ye uçuşlar ise Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleşecek. - İSTANBUL