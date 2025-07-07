Tekirdağ'da Küçükbaş Hayvancılıkta Aşı ve Kayıt Çalışmaları Yapıldı

Tekirdağ'da Küçükbaş Hayvancılıkta Aşı ve Kayıt Çalışmaları Yapıldı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, küçükbaş hayvancılık işletmelerinde yeni doğan kuzular küpelenerek aşılandı. Veteriner hekimler, hem hayvan sağlığını korumak hem de hayvancılık kayıt sistemini güncellemek amacıyla çalışmalara başladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde küçükbaş hayvancılık işletmelerinde kuzuların küpelenip aşılanması çalışmaları yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, Çorlu'da faaliyet gösteren küçükbaş hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek yeni doğan kuzuları kayıt altına almak için kulak küpesi uygulaması gerçekleştirdi. Aynı zamanda programlı aşı takvimi çerçevesinde hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar da yapıldı.

Veteriner hekimler tarafından yapılan çalışmalarla hem hayvan sağlığı korunuyor hem de hayvancılık kayıt sistemi güncellenerek sürdürülebilir üretim destekleniyor. Küçükbaş hayvan sahipleri yapılan hizmetten memnuniyet duyduklarını belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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